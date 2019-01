Skriniar non basta, Lautaro Martinez chi?

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

HANDANOVIC 5,5Sull'incornata vincente di Izzo, sorpreso dalla deviazione di nuca di D'Ambrosio e poco reattivo nel leggerne la traiettoria.SKRINIAR 6,5Con Lukic ha vita facile. E tante energia anche nei duelli rusticani con Belotti, con vittoria ai punti.DE VRIJ 6,5Dal 30' con la spada di Damocle di un giallo per fallo su Belotti. Ma bravo ad amministrarsi nel prosieguo e sempre pulito e puntuale in chiusura.MIRANDA 5,5Uno degli scontenti rispediti a sorpresa nella mischia. Dietro non corre tanti rischi, ma in impostazione è un pericolo (9' st Nainggolan 5,5: Una buona occasione, spara in curva).D'AMBROSIO 5Parte bene, tentando il gol dell'ex in avvio. Poi si fa sovrastare da Izzo, per l'1-0 granata, e inizia a far acqua anche in fascia.VECINO 5Gara anonima, sia in interdizione che in fase di possesso, con poca garra e troppi errori in appoggio. Anche in inserimento non si sente (38' st Candreva ng).BROZOVIC 5Come Vecino e con l'aggravante di piedi più educati ma poco ispirati per l'occasione.JOAO MARIO 5,5Buone intuizioni, alternate a pause improvvise. Quando si accende smarca al tiro D'Ambrosio e Icardi (26' st Politano 4: sfiora il pari, poi si fa espellere per proteste).DALBERT 6,5Serve subito una palla d'oro a Lautaro Martinez, non ripagato. Provvidenziale anche in chiusura.LAUTARO MARTINEZ 5,5Pronti via e si divora un'occasione spedendo a fil di palo da pochi metri. Del Toro ha la potenza negli spunti palla al piede, ma non sfonda mai.ICARDI 5,5Di occasioni e palloni giocabili pochissimi. Lui ci prova, scaldando i guanti di Sirigu dopo un quarto d'ora. Poi tanta legna e sponde per i compagni.SPALLETTI 5Rivoluziona l'Inter, riproponendo qualche scontento e il 3-5-2 con Icardi e Lautaro in tandem. Il risultato è un disastro, per equilibri, gioco espresso ed occasioni create. In parte, responsabile.