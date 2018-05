Skorupski sbotta: «Alisson super ma io voglio andare a giocare»

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - L'avventura di Skorupski alla Roma è al capolinea. Il portiere polacco in un'intervista in patria è sbottato: «Ho bisogno di giocare. Sono impaziente perché non sto giocando, meno male che a casa c'è mia moglie Matilde che mi aiuta molto e che presto mi renderà padre. Ho ambizioni diverse e nei prossimi mesi questa cosa deve cambiare. Però devo ammettere una cosa: non penso di aver perso tempo. A Roma sono sempre stato una seconda scelta, il primo è Alisson, uno dei più forti al mondo. Vedremo cosa succederà, ma ripeto: io devo giocare. Monchi lo sa, ci confrontiamo sempre, mi dice che Alisson non può uscire, che è forte, lo capisco, è vero, ma non posso accettarlo». Il ds ne ha parlato col Genoa dove Skorupski dovrebbe sostituire il partente Perin. Infine rivela: «Dopo la vittoria col Barcellona ricordo Totti che negli spogliatoi pianto di gioia. Lui è così, splendido. E non ho dubbi: a Roma è più importante del Papa».(F.Bal.)riproduzione riservata ®