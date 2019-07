Sistema organizzativo molto efficiente, elevate competenze professionali e la grande generosità da parte di chi dona. Questo ha permesso ai medici dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di effettuare, in soli 5 giorni, ben 6 trapianti di organo, che hanno cambiato la vita ad altrettanti bambini in lista di attesa. Numeri particolarmente alti anche per una struttura come il Bambino Gesù, unico ospedale pediatrico europeo dove si effettua ogni tipo di trapianto esistente: 324 solo nel 2018, di cui 28 di rene, 27 di fegato, 9 di cuore, uno di polmone, 259 di cellule e tessuti. Tra i più difficili c'è quello del 7 luglio: è stato seguito il primo trapianto di rene su una bambina affetta da displasia renale bilaterale. Il 9 luglio sono stati effettuati un altro trapianto di rene su un piccolo di 4 anni che era in lista per un'uropatia malformativa, uno di fegato su una piccola affetta da atresia delle vie biliari e uno di cuore.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

