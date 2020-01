Sista Bramini

TEATRO BASILICA

Protagonista di Viaggio di Psiche, tratto da Amore

e Psiche di Apuleio, sulle peregrinazioni dell'Anima per riuscire a congiungersi con l'Amore. L'immaginazione narrante di Bramini incarna e scolpisce il flus- so musicale, composto da Giovanna Natalini, in vicende e personaggi e trasporta il pubblico accanto a Psiche mentre, nel suo viaggio per imparare ad amare, spezza la sua gabbia dorata e si sottopone a prove che non è in grado di affrontare.

P.za di Porta San Giovanni 10, da oggi a domenica e dal 6 al 9/02 15 euro, 3929768519

Gaia de Laurentis

Pietro Longhi

TEATRO MANZONI

Per la prima volta insieme sul palco con la commedia Diamoci del tu regia di Enrico Maria Lamanna. Un asettico rapporto di lavoro pluriennale diventa una spassosa arguta relazione tra il burbero e scontroso datore di lavoro e la sua ineffabile collaboratrice.

Via Monte Zebio 14, fino

al 23/03, 063223634

Supermagic Illusion

TEATRO OLIMPICO

Con la direzione artistica di Remo Pannain, ecco il

17° Festival Internazionale della Magia con i migliori illusionisti e prestigiatori da tutto il mondo: Den Den (Giappone); Magus Utopia (Olanda);Tuttilifamili (Spa- gna); Marko Karvo (Finlandia); Raffaele Scircoli (Italia); Rudy Coby (Stati Uniti) e Paolo Carta (Italia).

P.za G. da Fabriano 17, da oggi al 9/02, bigl. da 10 a 24 euro, 063265991

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA