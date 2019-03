SIRIGU 6

Con due prese a terra sbriga le formalità di rito. E finisce pure con la fascia al braccio quando Bonucci viene sostituito.

MANCINI 6

Sereno esordio in azzurro (con gol sfiorato) da terzino destro.

BONUCCI 6

Serata internazionale di relax. Aspettando la Champions (34' st Izzo 6: festa del debutto anche per il granata).

ROMAGNOLI 6

Si fa vedere più nell'area avversaria che nella propria. E sbaglia pure un gol fatto.

SPINAZZOLA 7,5

Il Liechtenstein non è certo l'Atletico Madrid, ma sulla sinistra è un treno che recapita dolci regali per i compagni. Ottime notizie per il ct Mancini e per Max Allegri.

SENSI 7

Alla seconda presenza timbra il primo gol in azzurro di testa (non esattamente il suo mestiere) a pochi chilometri dalla sua Sassuolo.

JORGINHO 6

Sfiora solo l'entrata nel tabellino dei gol e degli assist (12' st Zaniolo 6: non fa mancare qualche guizzo e sfiore pure subito il gol).

VERRATTI 7,5

Il 2-0 è un piccolo capolavoro. Per il resto si diverte a cercare i compagni. Lo vogliamo con questa autorità anche contro avversari di maggiore caratura.

POLITANO 6

Parte a razzo, poi un po' si defila.

QUAGLIARELLA 8

Con due botte dal dischetto diventa il bomber azzurro meno giovane di sempre alla sempreverde età di 36 anni e 54 giorni. Aggiunge anche un assist. Da brividi la standing ovation del Tardini (27' st Pavoletti 7: entra per il debutto in Nazionale e segna alla prima occasione. Serata indimenticabile).

KEAN 7,5

Gran traversa nel primo tempo. Nella ripresa gol-bis dopo quello di Udine. Corre a destra e a manca, manovra con personalità e mai dà l'impressione di strafare. Non male a 19 anni.

MANCINI 7,5

Voto che va al di là dei successi su Finlandia e Liechtenstein. Gli azzurri, di ogni età, crescono e hanno entusiasmo. Che serviva come l'ossigeno dopo le disavventure del recente passato.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA