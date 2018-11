Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SIRIGU 6,5Due vere parate, su Zimmermann e Gall.DE SCIGLIO 6Termina il match in crescendo.BONUCCI 6,5L'apertura in verticale al 59' per Lasagna, di esterno, è da spellarsi le mani.ACERBI 6Dietro non viene sollecitato dagli americani.EMERSON 6A differenza del collega di fascia opposta, è più vivo nei primi 45'.BARELLA 5,5Meno brillante rispetto alla prestazione con il Portogallo (31' st Gagliardini 6,5: una sola vera palla toccata, ma vale l'assist vincente per Politano).SENSI 6Mancini gli regala un esordio completo. L'inizio è d promettente.VERRATTI 6,5Cerca sino in fondo di prendere in mano le redini del gioco. E ci riesce.CHIESA 6Alcuni buoni spunti (1' st Grifo 6: esordio con il 10 sulle spalle per l'italo-tedesco. Horvath gli nega la gioia del gol).LASAGNA 5Si presenta due volte davanti al portiere avversario e lo centra in pieno. Spreca poi un'altra ottima opportunità (41' st Politano 7: come Biraghi in Polonia segna al 94': evviva).BERARDI 6Ci prova di testa e sollecita dalla distanza Horvath (17' st Kean 6: è il primo classe 2000 a giocare in Nazionale maggiore).MANCINI 6,5Riesce a ottenere da un'Italia sperimentale un atteggiamento costruttivo anche in amichevole. La strada è lunga, ma è quella giusta.