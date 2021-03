Sindaco e assessori furbetti del vaccino: si dimettono

Simone Pierini

È il momento di accelerare. Il mese di marzo segna il punto di svolta della campagna di vaccinazione: l'arrivo massiccio delle dosi, l'approvazione (attesa per giovedì) del siero di Johnson&Johnson e il nuovo piano del commissario Paolo Figliuolo che rimette al centro lo Stato rispetto alle Regioni. Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha fissato l'obiettivo: «Entro l'estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati». Per entro l'estate si intende settembre inoltrato quando l'Italia avrà ricevuto un totale di oltre ottanta milioni di dosi.

«Nel solo mese di marzo - ha spiegato Speranza ospite di Lucia Annunziata su Rai3 - riceveremo dalle aziende farmaceutiche più vaccini di quelli ricevuti dal 27 dicembre al 28 di febbraio, quindi siamo in una fase di accelerazione e le vaccinazioni aumenteranno sempre di più in modo progressivo con l'aumento delle dosi disponibili». «Pensiamo che il prossimo trimestre sia quello decisivo per le vaccinazioni - ha aggiunto Speranza - dal primo aprile inizia il secondo trimestre in cui ci aspettiamo l'arrivo di oltre cinquanta milioni di dosi e puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione. Tra queste dosi ci sarà anche il vaccino di Johnson&Johnson che è monodose. Quindi alla fine del secondo trimestre dell'anno ci troveremo in una situazione in cui la maggioranza sarà vaccinata e entro l'estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati». Un cambio di passo nella messa in sicurezza delle persone anziane e fragili - ad oggi in Italia siamo ancora sotto al 30% degli over 80 che hanno ricevuto almeno la prima dose - arriva dall'imminente aggiornamento (già oggi) sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca, che sarà esteso anche agli over 65. Proprio in vista della conferma ufficiale dall'Aifa il Lazio ha deciso di interrompere le prenotazioni per la fascia 64-65 anni per dirottare le scorte del siero di Oxford agli over 70.

