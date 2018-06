Sindacati in piazza, ultimatum alla Raggi

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleCgil, Cisl e Uil manifestano in piazza del Campidoglio per chiedere un cambio di passo all'amministrazione a 5 Stelle. E il sit-in pomeridiano risuona come la fine della pax sindacale che fino ad ora ha regnato tra loro e la sindaca Virginia Raggi. Il presidio, non a caso, viene convocato ad un anno dalla firma congiunta del protocollo Fabbrica Roma, ideato per far ripartire il ciclo dell'economia cittadina. E che secondo i rappresentanti dei lavoratori non ha dato i frutti sperati. «Come eri bella Roma», lo slogan della manifestazione a cui, spiega il segretario generale della Cgil Roma e Lazio Michele Azzola, si sono «aggregate tante persone spontaneamente. Il tema dei rifiuti, dei trasporti, del degrado meritino risposte strutturali. Questo è un primo campanello di allarme, ma la protesta, senza risposte, non potrà che salire fino ad una mobilitazione di tutta la città, con uno sciopero generale». «Un anno fa abbiamo siglato con il Campidoglio Fabbrica Roma per portare la città fuori dal degrado, ottenendo l'impegno a una serie di incontri con gli assessori. Questo non è mai avvenuto», gli fa eco Paolo Terrinoni della Cisl. Mentre dalla Uil, Alberto Civica spiega: «Se sono disponibili a ragionare dell'avvio delle soluzioni dei problemi noi ci siamo, altrimenti questa sarà solo la prima di una serie di manifestazioni che si moltiplicheranno sempre più». Tra i presenti in piazza anche esponenti dell'opposizione in Comune, Pd in testa. Critica la sindaca di Roma secondo cui si tratta di una «protesta politicamente connotata. Noi con i sindacati stiamo facendo un bel lavoro. Abbiamo sbloccato il salario accessorio, siamo arrivati alla sottoscrizione del contratto decentrato...». Dura anche la reazione del M5S che tuona, per voce del capogruppo Paolo Ferrara: «È assurdo vedere come i sindacati confederali minaccino uno sciopero. Rimbocchiamoci le maniche e continuiamo a lavorare assieme».riproduzione riservata ®