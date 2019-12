Simple Minds

PARCO DELLA MUSICA

Arrivano al Roma Summer Fest 2020 per una tappa del Simple Minds 40 years of hits tour 2020 che celebra i successi della band che ha cambiato la musica degli anni Ottanta.

Bigl. da 28 a 50 euro+dp in prevendita per iscritti My Live Nation dalle 11

di merc. 11 dic., poi su

ticketmaster.it ticket one.it e punti vendita autorizzati dalle 11 di giovedì 12 dicembre

Pop Art Revolution

TEATRO ROMA

Il testo di Maurizio Francabandiera è la volontà

di rappresentazione dell'interiorità creativa degli autori, attraverso immagini, suoni, volutamente esasperati, dissacratori, ironici. Con lui sul palco Alessandro Campaiola, Federico Campaiola, Alessio Nissolino, la partecipazione straordinaria di Lorenza Giacometti, coreografie di Ambrogio Dei.

Via Umbertide 3, da oggi a domenica, biglietto 25 euro, info 067850626

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA