«Voi avvocati siete parte di questa giustizia, che difende i ricchi e condanna i poveri». Questo lo slogan scelto da Anonymous Italia che sul proprio blog ha annunciato di aver violato la posta elettronica certificata di trentamila avvocati iscritti all'Ordine di Roma. Tra questi c'è anche Virginia Raggi. Il collettivo di hacker italiani cita anche una frase di Totò: Gli avvocati difendono i ladri. Sa com'è... tra colleghi. E tra i dati diffusi ci sono le mail della sindaca Virginia Raggi. «Gravissima violazione della privacy nei miei confronti e dei miei colleghi dell'ordine degli avvocati di Roma», la risposta della sindaca via social. «Sporgeremo denuncia», dice il presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della polizia postale è al lavoro per acquisire dati ed elementi per le indagini. Il movimento ha pubblicato alcuni screenshot delle presunte mail ricevute dalla prima cittadina da parte dell'amministrazione dell'Ordine degli avvocati. Un sollecito di pagamento delle quote arretrate per gli anni 2017 e 2018 del valore di 145 euro ciascuna. La mail è datata marzo 2018, oltre un anno fa. E ci sarebbe anche una candidatura come responsabile del personale del comune di Roma Capitale inviata sia alla Raggi che, in copia, a Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina in carcere dal 20 marzo con l'accusa di corruzione. L'obiettivo del cyber attacco rappresenterebbe una campagna per mostrare le vulnerabilità con cui alcuni Ordini degli avvocati italiani conservano i dati dei loro iscritti in rete.

Il gruppo Luzsec Ita ha infatti annunciato cinque attacchi in cinque giorni a partire da lunedì 6 maggio. Ad oggi sono stati diffusi anche i dati di 371 avvocati dell'Ordine di Caltagirone e Matera e di 232 avvocati dell'ordine di Piacenza. «Con questa operazione - scrive Anonymous Italia nella rivendicazione sul blog - e con l'avvicinarsi dell'anniversario della loro cattura, vogliamo ricordare i vecchi Amici Aken e Otherwise arrestati nel maggio 2015. Non avete capito che Anonymous non ha leader? Arrestati due, altri cento ne nascono». Una sorta di minaccia su ciò che potrebbe ancora accadere perché, sostengono, «abbiamo continuato la nostra lotta, e nonostante gli arresti noi non ci arrendiamo». Poi un messaggio al pubblico: «Dopo anni di attacchi ancora non avete capito chi sono i veri cattivi», riferendosi alla categoria degli avvocati finiti nel mirino degli hacker. Ma, aggiungono, «in questo caso forse sarebbe meglio dire Più uno Stato è corrotto, più fa leggi».

