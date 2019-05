Simone Pierini

Virginia Raggi scortata da agenti in tenuta antisommossa, accerchiata e insultata. Una giornata difficile quella vissuta ieri dalla sindaca di Roma, ferocemente contestata durante la visita alla famiglia di nomadi assegnataria di un appartamento popolare a Casal Bruciato.

La prima cittadina della Capitale ha voluto incontrare i quattordici componenti della famiglia bosniaca di persona e lo ha fatto insieme ad alcuni vicini di casa, al direttore della Caritas diocesana di Roma, don Benoni Ambarus, e a un delegato del vicariato. L'accoglienza però è stata burrascosa. «Zingara», «lercia», «zozza», «bastarda», «vattene da Roma», «vergogna». Sono solo alcuni degli insulti urlati dalla folla nei suoi confronti. Molti altri sono sfociati in offese a stampo sessista. Una dimostrazione di rabbia che non ha fermato la sindaca che ha ribadito il suo pensiero e ha attaccato i manifestanti, rivolgendosi a chi nella giornata di martedì ha preso d'assalto l'abitazione della famiglia rom a Casal Bruciato minacciando una nomade e sua figlia piccola che stavano rientrando a casa scortate dalla polizia.

«Questa famiglia risulta legittima assegnataria di un alloggio. - ha detto all'uscita dell'incontro, durato circa un'ora - Ha diritto di entrare e la legge si rispetta. Siamo andati a conoscerli e sono terrorizzati. Abbiamo avuto modo di far conoscere questa famiglia ad alcuni condomini. Chi insulta i bambini e minaccia di stuprare le donne forse dovrebbe farsi un esame di coscienza. Non è questa una società in cui si può continuare a vivere». Tensioni nel quartiere che sono proseguite anche nel pomeriggio con antifascisti da una parte ed esponenti di Casapound dall'altra che hanno sfilato sotto gli occhi di una nutrita schiera di agenti con blindati, idranti e un elicottero a sorvolare la zona. «La dignità nelle periferie non si conquista con la guerra tra poveri» e «gli unici rom che vi piacciono sono quelli che sostengono le vostre campagne elettorali!», il cartello esposto nel presidio antifascista di solidarietà alla famiglia nomade. «Siamo tutti rom» e «fuori i razzisti da Casal Bruciato» le urla al megafono.

La risposta è arrivata dal sit in di Casapound in piazza Balsamo Crivelli con lo striscione «Alcuni italiani non si arrendono» e accompagnato da slogan come «Con noi ci sono i residenti mentre di là ci sono quelli violenti e dei centri sociali che vengono da tutta Roma».

