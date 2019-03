Simone Pierini

Uno schianto tremendo con la sua moto contro un suv. È morto così a soli 23 anni Daniele Picarazzi. Il giovane è rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto alle 20,30 di martedì sera in via Vecchia di Napoli, nelle campagne dei Castelli Romani, vicino Velletri, a poche centinaia di metri da dove abitava. Trasportato in ospedale in gravissime condizioni è morto poco dopo per le ferite riportate. Illeso l'uomo di 72 anni al volante del suv. Le cause dello scontro tra la sua Honda Hornet 600 e l'Audi A5 non sono ancora chiare e i carabinieri sono al lavoro per determinare la dinamica mortale. L'impatto con il suv che usciva da una strada privata è stato violentissimo e il corpo del giovane è stato scagliato ad alcuni metri di distanza sull'asfalto mentre la moto è stata ritrovata su una cunetta.

Daniele Picarazzi condivideva sul suo profilo Facebook la sua passione per le due e quattro ruote, in tutte le sue forme. Sulla stessa bacheca sono arrivati tantissimi messaggi, con amici e parenti che l'hanno invasa per un ultimo saluto.

Con la presunzione di essere giovani, ci prendiamo il lusso di poter pensare di essere i padroni del nostro destino. Solo che la vita come in tutte le cose è imprevedibile, e non possiamo fare nulla di fronte ad essa. Ho sempre pensato che le persone con un grande cuore sono destinate a grandi cose e qui probabilmente non c'era abbastanza spazio per il tuo. Da chi non ti dimenticherà mai, è il post scritto dall'amico Valentino e firmato da altri suoi coetanei che lo ricordano come un amico sincero dal cuore grande. In molti lo chiamavano Pika e nel dirgli addio si augurano che forse un giorno ci faremo ancora una birra insieme.

Poi il ricordo della cugina Francesca, dei tempi passati insieme quando erano piccoli: Venivi a bussare alla mia porta con Carlo e Simone per chiederci di venire a giocare con voi. Non c'erano cellulari con cui distrarsi e finire in un silenzio di tomba. Esisteva solo un pallone a cui correvamo dietro come se non ci fosse un domani. E non importava se ero una ragazza, c'era sempre un posto lì per me. Quindi non posso accettare una tua così prematura scomparsa. Ti terrò costantemente presente nel mio cuore facendo si che la tua memoria non venga mai dimenticata. Un dolore immenso e una speranza nelle parole di Sabrina: Spero che il tuo viaggio non sia finito qui, riposa in pace.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA