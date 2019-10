Simone Pierini

Una relazione extraconiugale giunta al capolinea che è terminata in tragedia. Lei, 40 anni, finita in ospedale in codice rosso. Picchiata e colpita con un cacciavite. Lui, 36 anni, morto dopo essersi lanciato da un cavalcavia dell'autostrada A12.

È successo nella tarda serata di lunedì tra Santa Marinella e Civitavecchia. Il racconto fatto dalla sopravvissuta alla polizia ha svelato il movente passionale del dramma. Sposata, aveva deciso di chiudere la storia con l'amante. Voleva lasciarlo. Glielo aveva comunicato verso le 18,30. Ma lui, Danilo D'Emilio, non voleva accettarlo. Ha tentato di farle cambiare idea. Ne è nata una prima lite. Poi lo spostamento in auto, da Santa Marinella a Civitavecchia, una decina di chilometri più a nord. Due ore dopo, alle 19,55, la vicenda ha assunto contorni estremi. In un area di sosta dell'autostrada A12, la Roma-Civitavecchia, l'uomo l'ha afferrata con violenza e ha iniziato a picchiarla. L'ha ferita con un cacciavite, facendole perdere i sensi. Poi ha deciso di farla finita e si è tolto la vita. È salito sul viadotto del Sorbo e si è lanciato di sotto andando incontro alla morte. La donna, coperta di sangue, ha ripreso i sensi in tempo per veder compiere il suicidio, avvenuto davanti ai suoi occhi. È stata soccorsa da un automobilista che ha subito chiamato le forze dell'ordine e il 118.

I poliziotti della Civitavecchia 1 e della Stradale, giunto sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'amante. Lei, ancora ferita, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma. Ricoverata in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. «Volevo lasciarlo, mi ha aggredito con un cacciavite e poi si è buttato giù», le sue parole dopo la tragedia. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso indagini della polizia. La salma della vittima è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.

30 Ottobre 2019

