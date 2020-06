Simone Pierini

Una miccia che ha riacceso il contagio. È l'estrema sintesi del pericolo del virus che può colpire ovunque e in qualsiasi momento, trascinandosi dietro una diffusione a catena. Ed è il motivo per cui abbassare la guardia sia il rischio più grande da correre in questa fase di ripartenza. Il caso dell'IRCCS San Raffaele Pisana, ormai zona rossa a tutti gli effetti, è l'emblema di come una goccia si possa trasformare in un fiume che scorre confluendo in tanti affluenti fuori difficili da contrastare. Roma che fino a una decina di giorni fa sembrava aver definitivamente contenuto l'allarme del Covid si è vista colpita da due cluster.

Il primo proprio dall'istituto della Pisana che in pochi giorni ha coinvolto un centinaio di persone risultate positive al tampone (109 per l'esattezza) e almeno cinque decessi. Una macchia che è partita dalla Capitale arrivando anche fuori provincia con i casi ad esso collegato registrati a Rieti. Ieri sui 14 contagi rilevati nel Lazio cinque fanno riferimento al San Raffaele. Tra questi ci sono anche due operatori sanitari, uno della Asl Roma 4 e uno della Asl Roma 5. Coinvolti anche due tecnici Rai, positivi asintomatici. «Per quanto riguarda il Centro Rai di Saxa Rubra siamo in attesa dell'esito dei 50 tamponi effettuati presso il drive-in di Santa Maria della Pietà (Asl Roma 1) e in totale sono stati effettuati 110 tamponi. C'è una forte collaborazione tra i servizi della Asl Roma 1, l'Unità di Crisi regionale e l'azienda Rai. È importante attenersi scrupolosamente ai protocolli di prevenzione». Ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Intanto dall'IRCCS sono stati trasferiti 64 pazienti e all'interno della struttura al momento non risultano ulteriori casi positivi. È stata inoltre chiesta la sanificazione dei reparti di medicina, riabilitazione respiratoria e cardiologica.

