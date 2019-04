Simone Pierini

Un'incheista che fa emergere un problema annoso per Roma: la giungla totale dei tour operator per i siti turisitci di Roma. Migliaia di biglietti d'ingresso per i musei Vaticani acquistati con carte di credito clonate e rivenduti ai turisti per un valore commerciale superiore ai 400mila euro. Una vera e propria attività illecita messa in piedi da una coppia di stranieri nel cuore di Roma che hanno truffato persone, perlopiù americane, totalmente ignare di quanto stesse accadendo nei loro conti. Gli agenti del Commissariato Borgo hanno infatti sequestrato un'agenzia di viaggio in zona San Pietro e denunciato in stato di libertà l'amministratore unico, una cittadina tedesca, ed il marito, un cittadino del Bangladesh, per il reato di indebito utilizzo e falsificazioni di carte di credito e di pagamento e ricettazione.

La indagini della polizia sono scaturite in seguito a una precedente denuncia, risalente allo scorso dicembre, nei confronti di uomo di origine ghanese titolare di una simil agenzia di viaggi e turismo in Borgo Vittorio e trovato in possesso di centinaia di voucher per l'accesso ai musei acquistati anch'essi con carte di credito clonate. Nel corso dei controlli gli agenti hanno intercettato un promotore turistico nei pressi dell'ingresso dei musei. L'uomo è stato trovato in possesso di numerosi voucher i cui codici risultavano oggetto di accertamento e, grazie alla sua collaborazione con la gendarmeria vaticana e con la direzione dei musei Vaticani, le forze dell'ordine sono risalite al punto vendita gestito dalla coppia di stranieri mettendo fine alla loro attività.

I locali dell'agenzia sono stati immediatamente perquisiti. Al suo interno sono stati trovati e sequestrati 170 voucher, acquistati in modo fraudolento attraverso transazioni online illecito. Ciascuno di esso era valido per dieci ingressi per un totale di di 1700. Le autorità vaticane allertate dai servizi interbancari dei gestori delle carte, intestate a cittadini americani all'oscuro dell'accaduto, hanno confermato la prova dell'illecito. All'interno dell'agenzia, inoltre, sono stati sequestrati ed esaminati i pc nei quali stato accertato l'acquisto di oltre mille voucher per un totale di diecimila ingressi. I biglietti venivano poi rivenduti ai turisti sul posto ad un prezzo variabile tra i quaranta e i sessanta euro per un totale di valore commerciale di circa 400mila euro.

