Simone Pierini

Un fulmine a ciel sereno. Il vaccino anti Covid AstraZeneca-Oxford è andato incontro al primo stop. E si tratta proprio del vaccino su cui l'Italia e l'Europa avevano riposto le proprie speranze, con la Commissione Ue che ha già prenotato trecento milioni di dosi.

La sospensione della sperimentazione è stata provocata da un caso avverso tra i volontari che ha messo in dubbio l'accelerata verso l'arrivo delle prime dosi entro la fine dell'anno. Previsioni che non convincevano la comunità scientifica che ha sempre predicato pazienza parlando di traguardo raggiungibile non prima della primavera del 2021. Ma gli stessi esperti hanno voluto rassicurare, non tanto sui tempi, quanto sull'esito della sperimentazione. Si tratta infatti di uno stop precauzionale, evento comune in un percorso che solitamente impiegherebbe molto più tempo e che conferma la serietà e l'attenzione riposta verso la sicurezza. E i test potrebbero riprendere già la prossima settimana.

Ma cosa è successo al paziente? Si sarebbe trattato di una infiammazione spinale che potrebbe non essere collegata al vaccino inoculato. Secondo quanto dichiarato da Piero Di Lorenzo dell'Irbm di Potenza (istituto che collabora alla sperimentazione) la sospensione «non riguarda i 50mila volontari che sono già stati vaccinati, che continueranno ad essere sottoposti a monitoraggio e studio con la sperimentazione che continua ad essere in corso». La frenata «riguarda l'arruolamento di nuovi volontari per i test nei Paesi nei quali la sperimentazione deve ancora essere avviata». Filippo Drago, responsabile dell'unità di Farmacologia clinica del Policlinico universitario di Catania, ha inoltre precisato che il paziente «non sta male e si è ripreso» e «lo studio potrebbe verosimilmente riprendere». Una reazione infiammatoria di questo genere - ha spiegato Drago - è sempre ammissibile, un rischio possibile e lo stop dimostra la serietà con cui vengono condotti i trial clinici di fase 3, che è una fase particolarmente delicata e importante».

Nel frattempo la Commissione europea, che non vuole farsi trovare impreparata, ha concluso i colloqui esplorativi con la società BioNTech-Pfizer per l'acquisto di un altro potenziale vaccino. Si tratta della sesta società con cui la Commissione ha concluso colloqui, dopo Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac e Moderna.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA