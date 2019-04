Simone Pierini

Un altro autobus in fiamme e tanta paura alle porte di Roma. E stavolta, e forse è questa la vera notizia, non è di Atac. A poco più di quindici giorni dai fatti di piazzale Clodio, dove un mezzo ha preso fuoco al capolinea, ieri mattina verso le otto si sono vissuti nuovi attimi di panico. Questa volta su via Valle dell'Aniene, quartiere residenziale del comune di Guidonia Montecelio, in piena ora di punta. Una pattuglia dei carabinieri che transitava nella zona ha notato del carburante fuoriuscire da un autobus della linea Sap e in pochi secondi è scattato l'allarme.

Le fiamme hanno iniziato a propagarsi e i militari dell'Arma hanno velocemente avvertito il conducente, un uomo di 33 anni di Tivoli, e in fretta e furia hanno evacuato il mezzo, oltre all'area circostante. A bordo tanti pendolari che si stavano recando a lavoro e bambini diretti a scuola. In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco i carabinieri hanno tentato di arginare il rogo con degli estintori ma l'autobus ha iniziato a essere avvolto tra le fiamme. All'arrivo dei pompieri della caserma di La Rustica si sono udite delle esplosioni provocate dallo scoppio degli pneumatici e dei serbatoi d'aria. Un vigili del fuoco è rimasto stordito e sottoposto a controllo medico, fortunatamente senza riportare conseguenze. Nessun altro è rimasto ferito.

A tenere alta la tensione è stato anche il forte vento di scirocco che ha iniziato a spingere le fiamme in direzione della pompa di benzina che si trovava proprio ai lati della strada dove era fermo il bus. Paura anche per gli abitanti delle case dei dintorni, per i clienti del supermercato adiacente e per gli automobilisti che transitavano in quella che è un'arteria di collegamento ad alta densità tra la periferia e via Tiburtina e di conseguenza verso il centro della città. «In un primo momento sembrava addirittura che volessero farci evacuare - ha raccontato Barbara Pujia, che vive nei pressi del luogo dove si è scatenato il rogo del mezzo - perché il vento purtroppo andava a favore della pompa di benzina. Poi il vento è cambiato e ci hanno detto di chiudere tutte le finestre. Abbiamo avuto tanta paura, è stato terribile anche perché poi l'autobus ha avuto una sorta di esplosione. Probabilmente, come ci hanno spiegato, veniva dal motore».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA