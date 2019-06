Simone Pierini

Tutto d'un tratto Roma si è svegliata in un clima estivo. A rovinarlo però è stato l'odore, forte e facilmente avvertibile in diversi luoghi della città. Il motivo? I rifiuti. La Capitale per l'ennesima volta si è trovata invasa dall'immondizia. I secchioni non riescono più a contenere l'enorme mole di rifiuti che si sono riversati sul marciapiede.

Le vie sembrano un campo minato e la situazione rischia di degenerare. Le immagini dei gabbiani e dei topi che sguazzano nella spazzatura stanno diventando il simbolo di quella che si sta trasformando in una vera e propria fogna a cielo aperto. E proprio il tanto atteso caldo, alimentando ulteriormente il cattivo odore per le vie di Roma, sembra essersi trasformato nel peggior nemico dei cittadini. Negli ultimi giorni inoltre è stato segnalato un nuovo guasto nell'impianto Tmb di Rocca Cencia che ha bloccato ulteriormente lo smaltimento e il risultato è apparso evidente. L'impianto lavora sotto stress da sei mesi: da quando, a dicembre, un incendio ha messo fuori gioco il Tmb Salario, riversando su Rocca Cencia altre trecento tonnellate al giorno di rifiuti. E la città ne risente.

A Roma Nord, in particolare in zona Vigna Stelluti e Fleming, i cassonetti pieni sono all'ordine del giorno. I cartoni vengono buttati direttamente in terra. Lo stesso accade in corso Francia e in viale Tiziano, in viale Vittorio Colonna e in piazza Cavour. Persino di fronte al ministero dell'Economia e delle Finanze in via Venti Settembre la spazzatura era in strada. Una città al collasso. «Dopo l'emergenza dello scorso agosto e dello scorso dicembre, periodi in cui non venivano più raccolti i rifiuti dalle strade, si è ripresentato in questi giorni lo stesso problema nel III Municipio.

È intollerabile, anche perché sta arrivando l'estate e non ci si può abituare a questo degrado, con la sporcizia abbandonata vicino ai cassonetti». La denuncia di Giovanni Caudo, presidente del III Municipio di Roma insieme ai colleghi dei Municipi I, II e VIII. «Non c'è programmazione da parte dell'amministrazione comunale: Ama continua a non avere una guida a più di cento giorni dalla rimozione di Bagnacani - sottolinea Caudo - I cittadini poi si rivolgono a noi perché il Municipio è sporco, ma la competenza è dell'amministrazione centrale», ha concluso il presidente.

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

