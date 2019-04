Simone Pierini

«Tristesse». È racchiuso tutto in questa parola il dolore di Carla Bruni, espresso su Instagram guardando la cattedrale di Notre Dame avvolta tra le fiamme. La moglie dell'ex presidente della Francia Nicolas Sarkozy nata a Torino che dall'età di sette anni vive a Parigi. La sua Parigi. Come lo è per Stefano Accorsi che si divide la sua vita tra Roma e la capitale francese. «Povera Parigi. Povera Francia». Le quattro parole che ha affidato ai social. Lui che dal 2003 al 2013 è stato compagno della modella Laetitia Casta con la quale ha avuto due figli. E una parte del suo cuore respira ancora le vie dell'Île de la Cité. A Parigi è fortemente legata anche la vita della ballerina Eleonora Abbagnato, dal 2015 direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma e moglie dell'ex giocatore della Roma (ora dirigente) Federico Balzaretti. A 13 anni venne ammessa all'École de Danse all'Etoile Opéra de Paris come borsista per poi farne parte a tutti gli effetti appena maggiorenne. «Tristezza», scrive su Instagram accompagnando la sua danza sulle note di Le Temps des Cathedrale di Notre-Dame de Paris. Le stesse che stanno commovendo il mondo intero. Preghiere e lacrime che hanno accompagnato le stories e i post di diversi calciatori che tra la Francia e l'Italia hanno scritto la loro storia: da Blaise Matuidi a Paul Pogba, da Mario Balotelli a Thiago Silva fino a Vincent Candela.

