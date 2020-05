Simone Pierini

Torna a salire, seppur di poco, il numero di morti in Italia. Ieri altre 236 vittime hanno portato il totale a 29.315. Si conferma invece un trend in discesa dei nuovi casi, poco sopra i mille giornalieri nonostante i 55mila tamponi in 24 ore. Continuano a calare i ricoverati con sintomi, circa 500 in meno, e in terapia intensiva, meno 52. Grazie agli oltre duemila guariti le persone attualmente positive in Italia oggi sono 1.500 in meno per un totale di 98.467, di cui ben 74mila al Nord.

NORD. È il territorio più colpito, con 74.386 positivi. Esattamente la metà dei malati del Nord sono in Lombardia che, seppur in costante flessione ieri, ha registrato altri 500 positivi, staccando il resto dell'Italia. Anche nei ricoverati è in vetta: oltre seimila con sintomi, poco più di 500 in terapia intensiva. Alle sue spalle il Piemonte si è fermato a 157 casi in un giorno con oltre 15mila positivi attivi. Chiude questo podio virtuale l'Emilia Romagna (8.700 positivi) che insieme al Veneto (7100 positivi) è la regione del Nord che mostra il miglioramento più evidente. Poi c'è la Liguria che ha frenato dopo giorni di apprensione. Più contenuta la situazione in Friuli, nella provincia autonoma di Bolzano e in Valle d'Aosta.

CENTRO. Il totale dei positivi nel Centro è 9574. Toscana e Lazio sono le regioni del Centro con più persone malate in questo momento. La Toscana viaggia sopra i 5mila positivi attivi contro 4.370 del Lazio che, soprattutto con Roma, sembra in controllo. Subito dietro ecco le Marche che dopo la paura delle prime settimane hanno reagito con forza e ora, seppur con tremila persone ancora malate, respira. Sotto i duemila positivi l'Abruzzo, addirittura sotto i duecento l'Umbria.

SUD. I contagiati sono 9317. La paura per il grande esodo prima del lockdown ha fatto temere il peggio. E invece il Sud fino ad oggi ha retto. In particolare la Campania che da subito ha imposto regole rigidissime lasciando la palma della più colpita alla Puglia, che al momento sfiora solamente i tremila positivi. Stabile a 2200 la Sicilia mentre la Calabria e la Sardegna navigano sotto i mille. Basilicata e Molise sono invece le isole felici del nostro Paese.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA