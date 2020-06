Simone Pierini

Superato lo scoglio interno (e le liti tra governatori) della circolazione tra regioni, ora gli italiani decisi a passare l'estate fuori dai confini nazionali vanno a caccia di certezze. La pandemia ha modificato scenari e condizionerà anche le nostre vacanze, tra chi ci accoglierà a braccia aperte (ancora pochi) e chi sta sciogliendo le ultime perplessità. Altri continuano a tenere appeso il cartello Vietato l'ingresso agli italiani.

Il primo passo (indietro) lo ha fatto la Grecia che dopo aver alzato il muro ha rivisto la sua posizione. Da lunedì, seppur in modo graduale, le porte saranno aperte. Entro fine mese ogni limitazione sarà gettata via finendo nel cestino insieme alle polemiche che le hanno accompagnate. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in visita ad Atene: «L'amico Dendias mi ha rassicurato che la Grecia aprirà all'Italia sicuramente entro la fine del mese», ha detto il titolare della Farnesina. Si è convinta anche l'Austria che riaprirà i suoi confini allo scoccare della mezzanotte del 16 giugno, senza distinzione tra regioni - valutata in precedenza - perché giudicata troppo complicata nella sua applicazione.

Quarantena obbligatoria, invece, per chi sbarca in Gran Bretagna. Ai passeggeri in arrivo, sarà inoltre chiesto di fornire alle autorità un indirizzo dove poter essere rintracciati durante il periodo di autoisolamento. Porte chiuse invece per gli amanti delle isole Baleari, almeno nell'immediatezza. Per il momento infatti, a partire dal 15 giugno, i ben accetti saranno solo i tedeschi in quello che il governo spagnolo ha definito un progetto pilota che riguarda una quota limitata di turisti, per verificare che che i protocolli, in aeroporti, hotel e strutture di accoglienza funzionino correttamente. Infine la Slovacchia: a partire da oggi ha sbloccato l'ingresso a 16 Paesi. Tra questi l'Italia non c'è.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 05:01

