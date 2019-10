Simone Pierini

Sulla situazione dei rifiuti a Roma «la sindaca Virginia Raggi non è stata lasciata sola». Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa non accetta che possa passare l'idea di abbandono da parte delle istituzioni nazionali nei confronti del Campidoglio. E per avvalorare il concetto ricorda la cabina di regia istituita tra il Ministero, il Comune e la Regione.

«Ogni settimana o dieci giorni abbiamo la cabina di regia tecnica che non si è mai interrotta, neanche a ferragosto. Ministero dell'Ambiente, Comune di Roma e Regione Lazio si vedono ed è un fatto. Ci sono gli atti firmati». Costa sottolinea però la valenza tecnica della cabina di regia che ha il compito di capire «dove si possono conferire» i rifiuti, «come si può raccoglierli, quali sono gli spazi, le necessità di portarli fuori regione su cui abbiamo concluso il lodo, io con l'Abruzzo e la Regione Lazio con le Marche. Quindi andranno per un trattamento intermedio in Abruzzo e nelle Marche più di 30mila tonnellate». Infine sulla possibilità di inserire una norma ad hoc per la Capitale all'interno del decreto Clima prossimo ad approdare in Consiglio dei ministri dichiara: «Lo stiamo negoziando in queste ore».

Sull'emergenza è intervenuto anche il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti confermando «l'approvazione dell'ennesimo accordo, in questo caso con la regione Marche, per aiutare Roma». «Nel Lazio abbiamo chiuso il termovalorizzatore - ha aggiunto Zingaretti - perché era vecchissimo e perché l'Europa ha imposto che entro il 2030 vadano smobilitati. Ma il problema si può affrontare anche in un altro modo: innanzitutto va raccolta». Un nuovo attacco alla Raggi arriva dal gruppo capitolino del Pd critico sul silenzio della sindaca «Chi si occupa dei rifiuti nella giunta capitolina? La sindaca Raggi tace ed evita l'aula, l'assessore Lemmetti non gradisce parlare con i sindacati e invia l'impiegato Pasqualino a Roma Metropolitane». «In Campidoglio la politica tace - prosegue il gruppo del Pd - e a parlare è la dotteressa D'Aprile che ieri (mercoledì, ndr) ai microfoni dell'emittente romana Radio Radio si è espressa sull'autosufficienza di Roma nel trattamento dei rifiuti, sull'opportunità o meno di realizzare impianti e centri di stoccaggio nel territorio pertinente all'Ato della Capitale e persino sull'esperienza e la competenza di chi è stato nominato nel CdA di Ama. I ruoli nell'amministrazione Raggi evidentemente sono sempre più confusi».

