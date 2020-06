Simone Pierini

Sono stato prescelto per l'indagine sierologica nazionale, uno dei 150mila che comporranno il campione dal quale il Ministero della Salute e l'Istat potranno tracciare una quadro di come, dove e quando il virus abbia mosso i suoi passi sul territorio. Un sms mi preannunciava la telefonata. Sabato 13 giugno il telefono squilla. È la Croce Rossa che mi chiede disponibilità. Al mio assenso immediato noto stupore. «Davvero accetta subito?», mi viene chiesto. «Certo, perché c'è qualcuno che non vuole farlo?», rispondo. L'incaricata spiega che «in realtà in molti stanno dicendo di no, temono di dover stare in quarantena ma non funziona così».

Effettivamente non funziona così. Mi fanno un breve questionario e fissano l'appuntamento per martedì 15 presso la Asl Roma 1 a piazza Santa Maria della Pietà. Al mio arrivo alle 11, trovo tre persone in attesa. Firmiamo il foglio e arriva il momento del prelievo. Non il pungidito, ma un vero e proprio prelievo. Ammetto, imbarazzato, il mio timore per gli aghi. Vengo subito tranquillizzato: «Dai non è niente». Effettivamente non è niente. Mi tiro su la manica della camicia, mi infilano la farfallina e mi estraggono 4ml di sangue. Cinque secondi ed è tutto finito. Fatto il prelievo mi consegnano un foglio: «Tempo una settimana le arriverà un sms su Whatsapp con un codice e un link, lo inserisce sul sito e troverà il referto». «Non me lo dite subito?», chiedo. «No, questo è un esame approfondito, ci dà molte informazioni sugli anticorpi: se ne ha, quanti ne ha e quando li ha maturati». Preoccupato, domando: «Devo mettermi in isolamento?». «Ma no», rispondono subito. «È quello che temono le persone ma non è così». «Posso tornare a casa come nulla fosse?», insisto. «Certo, si ricordi mascherina e distanziamento, nulla di più. Se il test dovesse risultare positivo verrà contattato dal Sistema Sanitario Nazionale». Torno a casa e rifletto: ho fatto un normalissimo prelievo del sangue, gratuito, con i normali tempi di attesa per il referto. Questa volta utili non solo a me stesso, che presto saprò se questo maledetto virus abbia circolato nel mio corpo. Ma anche per i miei familiari, i miei amici e tutti gli italiani che hanno vissuto mesi sperando che questo incubo finisca. Non temete nulla, fate il test, in fondo è solo un pizzico nel braccio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 05:01

