Simone Pierini Sigilli sull'enoteca Bernabei del quartiere Testaccio. Un blitz

Sigilli sull'enoteca Bernabei del quartiere Testaccio. Un blitz della squadra mobile della polizia ha colto sul fatto un avventore dello storico locale di vini e liquori di via Luca della Robbia 24 con addosso bustine in cellophane con chiusure a pressione, un bilancino di precisione e numerose dosi di droga.

Secondo quanto emerso dall'indagine alcuni clienti entravano e uscivano senza acquistare alcuna bottiglia. Al loro posto compravano dosi di cocaina da presunti avventori dell'enoteca. Gli agenti hanno provveduto al controllo dopo aver notato uno strano andirivieni davanti al locale.

Un flusso anomalo di avventori che frequentavano il luogo senza però acquistare ciò che realmente proponeva il locale. Al momento dell'ispezione uno di loro è stato sorpreso l'uomo con della cocaina avvolta in un foglio di carta bianco ripiegato a busta. Un episodio di cui i titolari non hanno colpa. In ogni caso, però, la vicenda è comunque pregiudizievole per l'ordine e la sicurezza pubblica: ecco il motivo per cui la divisione polizia amministrativa e sociale ha avviato un procedimento culminato con un provvedimento di sospensione dell'attività per trenta giorni, emesso dal questore di Roma. La notifica è stata eseguita dagli agenti del commissariato Celio.

Bernabei è un nome storico dell'imprenditoria romana che vanta oltre ottanta anni di storia. Tra i leader nella distribuzione all'ingrosso di vini e liquori, ha sviluppato negli anni una catena di enoteche e wine corner in franchising a livello nazionale. Il gruppo nasce a Roma nel 1933. La prima enoteca prese vita nel cuore di Trastevere.

Dopo i primi successi e l'aumento della richiesta aprì il locale di Testaccio e iniziò l'attività all'ingrosso. Una continua crescita che ha portato l'azienda ad espandersi ulteriormente con l'apertura di numerosi punti vendita. Ad oggi sono sei le enoteche Bernabei presenti solo sul territorio di Roma, a cui vanno ad aggiungersi tre wine corner e punti vendita dislocati in provincia, da Fregene a Pomezia fino ai Castelli Romani.

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

