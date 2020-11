Simone Pierini

Salgono i casi positivi giornalieri (ieri 34.502 con 220 mila tamponi) ma il confronto con le precedenti due settimane conferma la leggera frenata della crescita della curva epidemiologica. Curva che non si ferma, sia chiaro, ma sale in maniera meno verticale. Da lunedì i contagi sono stati 115.552: negli stessi giorni della scorsa settimana furono 90.828 mentre in quella ancora precedente 51.490. Impietoso il dato dei decessi (445 in un giorno, mai così tanti dal 2 maggio) che ieri ha sfondato la soglia psicologica delle 40 mila vittime in Italia.

Sale a 2.391 il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (+99) sul territorio nazionale - con la Lombardia arrivata al 48% di percentuale di occupazione (solo in Umbria e a Bolzano la situazione è peggiore) - a 23.256 in altri reparti (1.140) mentre 446.701 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. Torna a quota 25,64% il rapporto nazionale tra positivi e casi testati mentre tra le regioni Valle d'Aosta e Veneto viaggiano sopra il 50%, Liguria e le province autonome di Bolzano e Trento sopra il 40%, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Umbria sopra il 30%.

«Siamo in una fase di transizione e rimodulazione in cui ci sono delle ricrescite su cui bisogna intervenire per controllare la diffusione, riportandola a valori più labili o a velocità più controllata in modo tale da poter affrontare i prossimi mesi», ha dichiarato ieri in conferenza stampa Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.

«Segnal non buono dai dati, il virus corre e bisogna fermarlo», afferma Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute -. La Campania in zona gialla è un caso? No, l'indice di trasmissibilità Rt è più basso rispetto a quello della Lombardia o della Calabria. Ciò significa che la trasmissione era molto aumentata nelle scorse settimane ma si è stabilizzata».



