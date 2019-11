Simone Pierini

Roma sommersa. Ma non si tratta dello scenario apocalittico descritto dalle mappe di Jay Simons, disegnatore slovacco che ha immaginato il nuovo mondo tra ottanta anni. È la fotografia della Capitale colpita da due giorni di maltempo.

Dopo la tregua di sabato mattina, con qualche squarcio di sole dal cielo a scaldare i romani, la pioggia è scesa in maniera impietosa sotto forma di temporali e acquazzoni. La città si è bloccata da nord a sud, fino ai suoi estremi del litorale di Ostia, provocando danni e disagi diffusi con cantine, garage e abitazioni sott'acqua. Molte le strade allagate e interrotte e gli alberi caduti con la viabilità inevitabilmente in tilt. In particolare in seguito a un incidente sotto la galleria è stato chiuso un tratto della tangenziale tra Nomentana e Salaria con grosse ripercussioni sul traffico. Chiuse anche la galleria Giovanni XXIII e il sottovia di via Due Ponti. Grossi disagi sul viale dello stadio Olimpico dove un albero è caduto colpendo in pieno il parabrezza di un furgone.

Numerose inoltre le voragini che si sono aperte sull'asfalto in tante strade della città, mettendo a dura prova gli automobilisti. Tra le zone più colpite c'è sicuramente il quadrante sud. A Cornelia una scuola è rimasta chiusa mentre molte persone non sono riuscite a giungere a lavoro o ad accompagnare i figli. Negozi e strade invase dall'acqua anche ad Ostia con aperture ritardate rispetto ai soliti orari mattutini. Una situazione di emergenza che ha fatto scattare l'allerta tra i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile con oltre cinquanta interventi in un solo giorno.

E non sono mancati momenti di paura. Quattro persone con due bambini sono rimaste bloccate dall'acqua alta in due auto in via Ardeatina. È stato necessario l'intervento dei pompieri che le hanno soccorse per portarle in salvo. Problemi anche per i trasporti pubblici con la metro Manzoni chiusa per allagamenti così come la stazione Flaminio.

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

