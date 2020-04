Simone Pierini

Roma respira e continua a frenare l'avanzata del Covid-19. Un virtuoso effetto trascinamento che, per la prima volta, vede anche il resto del Lazio registrare un calo nel numero di ricoverati in terapia intensiva (da 197 di lunedì a 192 di ieri) e di ricoverati con sintomi (da 1.235 a 1.229).

IL TREND. Siamo oramai di fronte ad una chiara tendenza, con la Capitale che ha contato solo 26 nuovi casi (77 se si considera l'intero territorio provinciale). Nel Lazio il trend della curva epidemica fa segnare un altro record scendendo sotto al 3% con un aumento di 118 persone positive al tampone, con il totale che sale a 4.149 di cui 3365 attualmente malati e 546 guariti (44 in più).

«Ora non bisogna pensare che abbiamo finito il nostro compito, anzi», afferma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che chiede ancora uno sforzo restando nelle case pure a Pasqua per poter guardare con fiducia alle prossime settimane.

Nove le vittime in un giorno, di cui quattro a Roma per un totale di 232 da inizio emergenza. Due decessi al Policlinico Umberto I di Roma, un uomo di 70 anni e uno di 68, con patologie preesistenti. Due morti anche al Gemelli, un uomo di 77 anni e una donna di 81. In provincia di Roma deceduti un uomo di 90 anni all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, una donna di 92 all'ospedale di Palestrina e un uomo di 63 anni nella Asl Roma 6. Due invece le donne, di 90 e 96 anni, che hanno perso la vita a Rieti che, tra le altre province, è quella che fa segnare l'aumento maggiore di casi (26), di cui dodici riferibili alla casa di riposo Il Gabbiano di Fara Sabina. Sette i contagiati a Frosinone, due a Viterbo e cinque a Latina.

PAURA FINITA. Allo Spallanzani si stabilizza l'inversione del rapporto tra ricoverati Covid-19 positivi e pazienti dimessi con 180 malati e 215 che hanno lasciato la struttura. Un'altra buona notizia arriva dai tre neonati e le due mamme di Civitavecchia che sono risultati negativi al secondo tampone.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

