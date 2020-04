Simone Pierini

Roma frena e il Lazio segue a ruota con un calo record dell'aumento di contagi da coronavirus.

Il trend di nuovi positivi in un giorno è infatti sceso al 3%. «Ora è il momento di non mollare e mantenere alta l'attenzione anche in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta», ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Allo stesso modo il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito invita alla cautela: «Non gridare vittoria per pochi giorni di calo casi». Sono infatti solo 36 i nuovi contagi a Roma città e 78 compresa tutta la provincia con una sola vittima. Sono invece 123 in tutto il Lazio, il picco più basso registrato da quindici giorni a questa parte.

TERAPIE INTENSIVE. Da inizio epidemia i casi confermati sono 3.880 con 3.186 attualmente malati. Aumenta di sole quattro persone (197) il numero di posti letto in terapia intensiva. Una conferma di come le norme di contenimento stiano dando i propri frutti. Salgono anche i guariti, 36 in più, che arrivano a 475 totali.

Sette i morti di ieri in regione, 219 in totale, tutti con patologie preesistenti. Tre a Frosinone, un frate di 74 anni e due donne di 89 e 84 anni, e tre donne ultraottantenni a Rieti. Un uomo di 90 anni è invece deceduto in provincia di Roma, nessuno in città.

Migliora ancora la situazione a Rieti che ieri ha registrato solamente due nuovi casi di positività al Covid-19, con due guariti e 31 che hanno lasciato l'isolamento domiciliare. Stabile anche Viterbo con sette casi mentre le province che hanno mostrato una crescita maggiore sono Frosinone e Latina con diciotto casi a testa.

DIMESSI ALLO SPALLANZANI. Per la prima volta il numero di pazienti dimessi dallo Spallanzani supera i nuovi ricoverati. Una differenza di 19 persone per un totale di 207 pazienti che hanno lasciato la struttura di fronte a 185 ancora ricoverati. Di questi 19 necessitano di supporto respiratorio.

