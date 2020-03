Simone Pierini

Riprende, inesorabile, la marcia del virus. Nel giorno in cui la Cina registra un solo caso, l'Italia segna il record di tremila contagiati in 24 ore. Aumenta anche il numero delle vittime che conta altri 345 morti, portando il bilancio totale a 2503.

I numeri sono «nel trend che stiamo vivendo in questi giorni», assicura il commissario straordinario Angelo Borrelli, che dà appuntamento alla prossima settimana «per avere dati più adeguati in relazione alle misure adottate». Insomma, nei freddi numeri l'effetto della chiusura dell'Italia non si vede ancora. Borrelli rinnova l'appello a restare a casa soprattutto per contenere la diffusione del virus «perché questo è l'unico modo che ci permette di ridurre l'espansione verso il Sud Italia» che, dati alla mano, sembra ancora reggere l'urto. Sono infatti poco più di 20 i nuovi positivi in Sicilia e in Calabria, una settantina in Puglia. Anche nel Lazio l'aumento dei casi non arriva a ottanta.

A soffrire resta sempre la Lombardia, con la sanità regionale con l'acqua alla gola. Sono 6953 i ricoverati, con un aumento giornaliero di 782 persone, di cui 879 in terapia intensiva. Per questo la Protezione civile ha trasferito 50 persone in altre località. Gravissima l'emergenza nella provincia di Bergamo: con 3993 persone contagiate è la più colpita d'Italia. Arginata in parte la situazione dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, ormai al collasso, dove da un reparto di degenza sono stati ricavati dodici nuovi posti letto. E in queste difficoltà si inseriscono anche le storie, drammatiche, della morte di due dipendenti delle Poste: entrambi avevano lavorato fino a pochi giorni fa, uno in un centro di recapito e l'altro in un ufficio postale di due Comuni della Bergamasca. E quella del primo medico di famiglia contagiato dal Covid-19, Mario Giovita, che si è spento a 65 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 05:01

