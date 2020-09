Simone Pierini

Quasi 308mila nuovi casi di coronavirus nel mondo e 49mila solo in Europa. È stato nuovamente infranto il record già abbattuto nove giorni e il vecchio continente torna ad essere il fulcro del contagio. L'Organizzazione mondiale della sanità invita quindi a tenere alta l'allerta perché in Europa «non siamo affatto fuori dai guai» e «in ottobre e novembre assisteremo a un aumento dei contagi e a una maggiore mortalità», stando alle parole del direttore per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge. Ma già ora - spiega l'Organizzazione - «il numero medio giornaliero di casi positivi è superiore a quello del primo picco di marzo». Un calcolo che tuttavia risulta fortemente condizionato dal progressivo aumento di tamponi in tutti gli Stati e dal parziale miglioramento nello screening di ricerca dei casi asintomatici. Il picco del contagio non vede infatti una crescita proporzionale del numero dei decessi che in un giorno sono stati oltre 5.500 a livello globale per un totale di 917.417 vittime. «Fortunatamente - ha rilevato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus - il numero dei morti sembra rimanere a un livello relativamente basso per il momento».

IN ITALIA Come ogni lunedì in Italia ieri è stato registrato un discreto calo di nuovi positivi, poco più di mille in 24 ore, complice il solito abbassamento di tamponi effettuati nel weekend (solo 45mila). A preoccupare, oltre ai 14 decessi (dato in risalita), è il costante aumento dei posti occupati in terapia intensiva, cresciuto di altre dieci unità e ormai a un passo da quota 200. Sono inoltre 2.122 i ricoverati in altri reparti (il 1° agosto erano 705) e gli attualmente positivi sono ormai 40mila.

BASTA GOMITO Cosa fare per evitare un altro boom di contagi? I consigli sono sempre gli stessi: mascherina, distanziamento sociale, lavaggio delle mani e comportamenti responsabili. A questi l'Oms ha voluto aggiungere (non ufficialmente) una nuova indicazione: basta utilizzo del gomito per i saluti, meglio una mano sul cuore. Un consiglio ripreso dall'economista Diana Ortega e ritwittato da Ghebreyesus, secondo il quale - si legge sempre nel tweet - con il saluto col gomito «la distanza di sicurezza non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle».

