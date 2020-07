Simone Pierini

Putin per sempre. Il risultato del referendum costituzionale consentirà all'attuale presidente di mantenere il suo potere in Russia fino al 2036. Uno zar indiscusso, da 20 anni leader del Paese e pronto a non abbandonare il Cremlino fino all'età di 84 anni. Il tutto sancito dal plebiscito ottenuto dal discusso esito delle urne.

Una votazione lunga una settimana - avvenuta in piena emergenza Covid - che ha coinvolto il 67,97% del popolo con il 77,92% dei votanti che ha sostenuto gli emendamenti. Tra queste, appunto, la possibilità per Vladimir Putin di aggirare il limite di due mandati consecutivi da capo dello Stato e candidarsi alle presidenziali del 2024 e del 2030. «Prima che cominciamo a lavorare vorrei rivolgermi ai cittadini russi con parole di ringraziamento. Voglio dire grazie molte per il vostro sostegno e la vostra fiducia», le parole del presidente russo - riportate dall'agenzia Ria Novosti - pronunciate durante una seduta del Comitato Pobeda, organo consultivo presso la presidenza sull'educazione patriottica. Una vittoria schiacciante quella di Putin messa in dubbio da Golos - organizzazione indipendente che in Russia verifica la correttezza delle elezioni - che ha sancito come il referendum non si sia svolto in modo corretto.

Secondo Golos ci sarebbero stati numerosi casi di voto multiplo e violazioni del segreto del voto. «Una porzione significativa dei voti sono stati raccolti direttamente presso le imprese e le istituzioni, di fatto sotto il controllo diretto», ha aggiunto sostenendo che i «risultati sono stati falsificati».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 05:01

