«Posso affrontare il processo da uomo libero». Marcello De Vito è stato scarcerato ieri dopo dove mesi passati tra Regina Coeli e i domiciliari. Il Tribunale ha accolto l'istanza della difesa e così l'ex presidente del Consiglio comunale di Roma è tornato in libertà. L'ex esponente degli M5S era stato arrestato il 20 marzo scorso per l'accusa di corruzione nell'ambito di uno dei filoni della maxi-inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Per De Vito, alcune settimane fa, i pm di piazzale Clodio avevano chiesto ed ottenuto il giudizio immediato e il gip ha fissato il processo al prossimo 3 dicembre.

«Affronto il processo - ha aggiunto De Vito - con la serenità e la consapevolezza della liceità delle mie condotte e con piena fiducia nella magistratura. Finalmente il mio corpo può ricongiungersi con il mio spirito che è sempre rimasto libero nonostante la mia condizione». Quando fu arrestato, a prendere il suo ruolo fu il vicepresidente vicario Enrico Stefano, successivamente dimissionario dopo che richiese alla sindaca Raggi, senza successo per mancanza di «presupposti giuridici», la revoca delle funzioni di De Vito da presidente. La scranno più alto dell'aula Giulio Cesare finì quindi nelle mani di Sara Seccia.

Un ruolo quello di presidente che De Vito aveva sempre dichiarato di non voler lasciare e che potrebbe riprendersi dopo la revoca della sospensione e la restituzione della piena agibilità politico amministrativa da parte del prefetto di Roma Gerarda Pantalone. Nel frattempo però l'ex esponente degli M5S dovrà affrontare il procedimento in cui è imputato assieme all'avvocato Camillo Mezzacapo, ritenuto dai magistrati il suo braccio destro. Nelle motivazioni i giudici della Suprema corte affermano che contro De Vito e Mezzacapo ci sarebbero al momento «congetture» ed «enunciati contraddittori» e non ci sarebbero «dati indiziari» sufficientemente motivati dal gip e poi dal Riesame per sostenere che i due facessero parte del «gruppo criminale» guidato dall'imprenditore Luca Parnasi e fossero vittime del suo «metodo corruttivo».

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

