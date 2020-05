Simone Pierini

Pochi, pochissimi tamponi rispetto alla media giornaliera. Ancora una volta si ripete l'effetto weekend che propone una lettura fortemente condizionata dal numero di test effettuati sceso dagli oltre 72mila di sabato ai poco più di 35mila di ieri. Il risultato, unito a una costante discesa della curva epidemiologica, ha portato a toccare la quota più bassa di positivi in più in un giorno (ieri 300) dal 29 febbraio scorso. Parliamo di circa tre mesi fa quando i casi totali conosciuti erano poco più di mille e l'idea del lockdown non era ancora entrata in circolo. Parliamo del periodo dell'aperitivo milanese (tema caldo di questi giorni) del segretario del Pd Nicola Zingaretti, del filmato #MilanoNonSiFerma rilanciato anche dal sindaco Beppe Sala e del video Aprire, aprire tutto di Matteo Salvini. In questi tre mesi è cambiata l'Italia ed è cambiato il mondo intero.

Con 92 morti in più le vittime ora sono arrivate a 32.877 sempre in attesa di un eventuale conguaglio legato ai numeri della Lombardia dopo gli zero decessi dichiarati domenica, sui quali sono rimasti aperti molti dubbi anche all'interno della stessa giunta. La buona notizia, che ormai sembra acclarata, è l'evidente conferma del contenimento della diffusione del virus a oltre tre settimane dalla prima apertura di fase 2 del 4 maggio. Per gli effetti di questi giorni invece sarà necessario attendere probabilmente fino a fine mese. La Lombardia resta la grande malata d'Italia, anche ieri con la metà dei casi positivi registrati (148 in più a fronte della metà dei tamponi di domenica e un terzo rispetto a sabato) e con 25mila persone attualmente positive sui 55mila totali presenti nel nostro Paese. Alle sue spalle il Piemonte ne conta 7.496. Numeri bassi nel resto d'Italia con quindici regioni sotto i dieci casi giornalieri. Ieri zero morti in Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria, provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Campania. I malati in terapia intensiva sono 541, 12 in meno rispetto a domenica. I ricoverati con sintomi sono 8.185, 428 in meno. I guariti in più sono 1.502.

