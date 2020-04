Simone Pierini

Per la prima volta in Italia ci sono meno malati del giorno precedente. È senza dubbio la notizia principale emersa ieri dai dati diffusi dalla Protezione civile. Un altro step nella rincorsa alla fase 2 e nella battaglia contro il virus. Sono venti in meno le persone attualmente positive nel nostro Paese. È bene però ricordare che il dato è stato raggiunto anche in virtù di altri 454 nostri connazionali che hanno perso la vita. Perché in questo calcolo insieme ai guariti, altri duemila in ventiquattro ore, rientrano anche le vittime che, ad oggi, sono oltre 24mila.

Con questa premessa si può analizzare un'altra giornata che ha visto un trend in flessione della curva epidemica, con meno casi accertati in un giorno (2.256 accertati, anche questo va ricordato pensando al sommerso di positivi presenti sul territorio non ancora testati), e un altro robusto calo delle persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva, questa volta anche in Lombardia. «Su sei parametri solo uno, i deceduti, non va nella direzione voluta, ma gli epidemiologi ci dicono che sarà l'ultimo a calare», ha spiegato il professor Luca Richeldi del comitato tecnico scientifico. «Questo - ha aggiunto - deve far riflettere su quanto successo e succede, la battaglia certo non è vinta, è un periodo di relativa tregua nella diffusione del virus, non è momento di abbassare la guardia». Un concetto espresso anche dell'Oms. «L'allentamento delle misure di lockdown non significa la fine della pandemia» ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ribadendo che «tutti i Paesi coinvolti devono assicurarsi di essere in grado di individuare, testare, isolare e curare ogni caso di Covid-19». L'Italia resta divisa, ogni giorno che passa ancora di più. Seppur in calo, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna sembrano vivere una sfida ancora tutta da combattere. Dietro di loro Veneto, Toscana e Liguria sono le uniche regioni a superare i cento casi giornalieri. Il resto del Paese registra invece una fase di contenimento sotto controllo: Lazio e Campania in netta discesa, con Roma che supera di poco i venti casi e Napoli che addirittura si inchioda a zero, così come la Valle d'Aosta e la Basilicata. Due soli casi in Molise.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA