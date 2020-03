Simone Pierini

Ora è pandemia globale. Il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sciolto le riserve dei giorni precedenti valutando il Covid-19 come «una situazione pandemica». La seconda di questo secolo, a undici anni dall'influenza A/H1N1, conosciuta come influenza suina, che colpì circa un miliardo di persone nei primi sei mesi, causando 600mila morti. Mentre la Cina in questi giorni è riuscita a frenare i contagi, nel resto del mondo i numeri del Coronavirus sono cresciuti esponenzialmente. Secondo l'Oms, «nelle ultime due settimane il numero dei paesi fuori dalla Cina che sono stati colpiti dal Coronavirus è triplicato» e ora siamo a «oltre 118mila casi in 114 paesi, e 4.291 persone hanno perso la loro vita».

L'Italia è la seconda nazione al mondo per numero di contagi (10.149), seguita dall'Iran (8.042) e dalla Corea (7.755). Crescono anche i numeri della Francia (1.774), della Spagna (1.639) e della Germania (1.296). «Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell'Oms sulla minaccia rappresentata da questo Coronavirus. Non cambia ciò che l'Oms sta facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare», ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus invitando a «non usare la parola pandemia con leggerezza o disattenzione» perché «se usata in modo improprio può causare paura irragionevole o convinzione ingiustificata che la lotta sia finita, causando sofferenze e morte inutili». Da ieri quindi ogni Paese è tenuto a rispondere mettendo in atto dei piani pandemici per gestire l'organizzazione di ospedali e terapie. Alcuni di loro criticati dallo stesso Ghebreyesus che si è detto «profondamente preoccupato sia dai livelli di diffusione e gravità, sia da alcune situazioni di allarmante inerzia». Un messaggio indiretto all'Europa (con l'Italia esclusa ed elogiata per le sue azioni) e agli Stati Uniti, con particolare riferimento a Donald Trump.

Parole che sembrano aver raggiunto l'obiettivo. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è apparsa in video lanciando un messaggio al nostro Paese. Lo ha fatto nella nostra lingua: «Siamo tutti italiani e l'Europa soffre con l'Italia», ha detto annunciando massimo supporto sanitario ed economico alla nostra penisola messa in ginocchio dall'emergenza garantendo «una piena flessibilità del patto di stabilità e crescita». Sembrano crollati anche gli scetticismi del presidente Trump, nei giorni scorsi molto critico nei confronti dell'Oms ma che oggi conta quasi 700 casi in tutti gli Stati Uniti. Dopo aver attaccato la Cina, il tycoon ha usato Twitter dicendosi pronto a «usare i pieni poteri federali. Dobbiamo proteggere tutti gli americani!», ha esclamato annunciando la messa in atto di un piano «per prevenire il contagio e creare un vaccino contro per salvare vite in America e nel mondo». La prima mossa è la chiusura agli ingressi dall'Europa, direttiva non ancora messa in atto ma presa in considerazione dal segretario ad interim per la sicurezza interna, Ken Cuccinelli.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA