Simone Pierini

Oltre al nuovo record di contagi (8.804) - affiancato a un numero mai raggiunto di tamponi (162.932) - è il dato dei decessi ad accrescere la preoccupazione per l'andamento dell'epidemia. In un solo giorno il numero di vittime è quasi raddoppiato rispetto a mercoledì: in sole 24 ore si è passati da 43 a 83 con il totale che ha raggiunto quota 36.372. Si tratta del dato più alto dal 5 giugno scorso quando i morti furono 85. Allora però la curva era in discesa e l'Italia guardava all'estate con moderato ottimismo. Per ritrovare questo trend di crescita è invece necessario ritornare ai primi di marzo. In quel caso l'impennata fu più brutale: dal 7 all'8 marzo passammo da 33 a 133 decessi. Oggi la situazione è differente: il sistema sanitario riesce a intercettare prima i positivi - su 100mila persone attualmente contagiate più del 90% è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi gestibili - le strutture (con tutte le difficoltà che restano) sono più attrezzate e ci sono farmaci più efficaci.

IN OSPEDALE Tuttavia il numero di ricoverati è in costante aumento. Da ieri le terapie intensive vedono 47 posti occupati in più con il totale che si avvicina a quota 600. Negli altri reparti i malati meno gravi sono quasi seimila, in crescita di altre 226 unità. A questi numeri sarà necessario prestare la massima attenzione in vista dell'inverno ricordando i circa 10 giorni di media che intercorrono tra il contagio e il successivo ricovero dei pazienti. Dati che quindi fanno riferimento ai giorni precedenti all'improvviso aumento dei casi.

LE REGIONI La Lombardia da sola ha fatto più di trentamila tamponi ed è tornata sopra la soglia dei duemila casi positivi giornalieri. Oltre alla Campania, sopra i mille contagiati è spuntato invece il Piemonte. Una svolta improvvisa ma non inattesa: nei giorni precedenti il rapporto positivi/tamponi si è sempre rivelato tra i più alti e con l'aumento dei test (quasi tre volte tanto rispetto a mercoledì) sono schizzati anche i contagi. Molto bassa invece la percentuale del Lazio che registra altri 594 positivi con quasi 16mila tamponi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA