Non è bastato il consueto calo dei tamponi del weekend a contenere l'aumento del contagio che ieri ha sfondato il muro dei ventimila in un giorno. Non è arrivato il raddoppio rispetto alla settimana precedente ma la crescita negli ultimi 7 giorni è vicina al 90% (111.550 casi in più contro 59.296 della settimana 12-18 ottobre a fonte di 137.551 tamponi in più). L'ultimo bollettino ha registrato 21.273 nuovi casi con 161.880 tamponi: oltre 1600 nuovi positivi in più rispetto al giorno precedente con quasi sedicimila test in meno. Nuovo boom in Lombardia (con oltre 5700 nuovi positivi), in Campania (2.590) e in Piemonte (2.287). In lieve diminuzione i decessi, 128 contro i 151 di sabato, ma crescono ancora i dati sui ricoveri: +80 in terapia intensiva, +719 in altri reparti. Il numero di persone attualmente positive nel nostro Paese è di 222.241 di cui 1.208 in rianimazione, 12.006 ospedalizzati e 209.027 in isolamento domiciliare con sintomi meno gravi o asintomatici.

RAPPORTO POSITIVI CASI TESTATI Continua a salire il rapporto tra i positivi e i casi testati che ieri ha superato il 20%. Le regioni più critiche resta la Valle d'Aosta che è arrivata oltre la soglia di un contagiato ogni due tamponi, mentre in Campania, Liguria e Veneto la soglia è di un positivo ogni tre nuovi casi testati. Sono addirittura 8 le regioni con il rapporto superiore al 20% mentre resistono al di sotto del 10% il Lazio, la Calabria, la Basilicata, il Molise e la Sardegna.

SOS DEI MEDICI Nell'ultima settimana sono 723 i decessi accertati, più del doppio della settimana precedente (12-18 ottobre) quando furono 338. In forte peggioramento anche la situazione ospedaliera. Si è infatti passati da un aumento di 298 posti in terapia intensiva al +411 di questa settimana e da 2310 a 4330 ricoveri in più degli ultimi sette giorni. Preoccupati i medici: «Il dpcm è l'ultimo tentativo del governo prima di un inevitabile lockdown totale, se non dovessero funzionare», afferma il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli.

Lunedì 26 Ottobre 2020

