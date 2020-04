Simone Pierini

Nel nostro Paese ci sono 528 persone malate in meno, un calo massiccio. Allo stesso tempo 534 cittadini sono morti, vittime in questa nostra battaglia al virus. Più di lunedì e dei giorni precedenti quando la soglia dei 500 decessi giornalieri non era stata più scavalcata. Una sintesi brutale, che in qualunque altro contesto verrebbe letto come il bollettino di una guerra, di una strage. E che invece, in virtù di quanto vissuto in questi due mesi, rappresenta il bilancio di un nuovo miglioramento giornaliero. Un numero che ai nostri occhi appare positivo per l'andamento della situazione che stiamo vivendo ma che, paradossalmente, coincide con quello delle vittime. Una sorta di equilibrio sottile tra la vita e la morte, come la venuta al mondo di un bambino nel giorno della scomparsa di un nonno.

Una coincidenza che si rispecchia anche tra i nuovi casi positivi registrati e i guariti. Perché al cospetto di altri 2.729 nuovi casi accertati ci sono altrettanti 2.723 persone guarite (o dimesse, anche questo non è mai stato realmente chiarito). Una cifra record. Prosegue anche la decrescita dei posti occupati in terapia intensiva, sceso a 2.471 (102 in meno), e delle persone ricoverate con sintomi, ben 772 in meno. Questi valori non fanno che avvalorare gli effetti sanitari del lockdown imposto ai cittadini italiani. Sono i risultati annunciati nei giorni delle misure restrittive. L'alleggerimento delle strutture ospedaliere rappresentava una priorità assoluta dal comitato tecnico scientifico per far fronte all'emergenza e poter poi gestire con più ossigeno la fase 2 ormai vicina. Questo è avvenuto su tutto il suolo italiano. Dalla Lombardia, cuore dell'epidemia, fino alla Sicilia. L'unica eccezione di ieri è il lieve aumento di ricoverati con sintomi in Liguria. Ci sono infine due casi negativi: il Piemonte, che ha mostrato la crescita maggiore di positivi in un giorno, da 292 a ben 606, e soprattutto Milano, la cui provincia è arrivata a 16.520 persone contagiate con un aumento di 408 casi in 24 ore, ancora troppi.

