Simone Pierini

Negli ultimi due giorni è salito vertiginosamente il numero di tamponi condizionando di fatto la crescita di nuovi casi positivi al Covid-19. Tra mercoledì e giovedì l'aumento di positivi in Italia ha superato gli ottomila casi contro i 6.638 registrati tra lunedì e martedì. Quasi duemila in più a fronte però di 34mila test in più. Se quindi è parzialmente risalita la curva epidemica allo stesso tempo è scesa la percentuale tra persone sottoposte a tamponi e pazienti risultati positivi. Prosegue anche l'allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere con il quinto calo consecutivo del numero di terapie intensiva e il terzo dei ricoverati con sintomi. Sono 3.605 i malati in terapia intensiva, 88 in meno rispetto a mercoledì, e 28.399 i ricoverati con sintomi (-86).

«In vista delle festività della Pasqua ognuno di noi deve rigorosamente adeguarsi e rispettare le indicazioni nella prospettiva di una responsabilità individuale», ha sottolineato il professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. Perché se la fase di discesa prosegue lentamente la sua marcia, a non arrestarsi è il bollettino di morti che ha superato quota 18mila. Altri 610 ieri di cui ben 300 nella sola Lombardia che ha sorpassato quota diecimila da inizio emergenza e oltre ad aver registrato ieri un nuovo aumento di casi. Preoccupante la situazione della provincia di Milano: 440 positivi in più, 155 in città.

«Dobbiamo insistere ancora», ha detto l'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera chiedendo ai cittadini di mantenere le misure di contenimento. Le altre due regioni più colpite sono l'Emilia Romagna, altri 82 morti e 443 casi in sole 24 ore, e il Piemonte, 76 morti e 639 casi. Torna a crescere anche il Veneto che fa segnare un aumento di 523 persone positive. Scendendo è la Sardegna a registrare l'aumento maggiore. In dieci regioni al Centro Sud, oltre a Bolzano, il numero di morti giornaliero è inferiore a dieci.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 05:01

