Simone Pierini

«Mille ricoverati in meno in un giorno e meno di duemila pazienti che occupano un letto di terapia intensiva. Arrivano dagli ospedali le notizie migliori sulla gestione dell'emergenza Covid nel nostro Paese che ha ormai coinvolto quasi 200mila persone. Dati che permettono di guardare alla fase due del 4 maggio con maggiore ottimismo. A calare è anche l'indice di contagiosità R con zero, elemento chiave per l'analisi dell'epidemia nell'ottica della riapertura, seppur parziale, dell'Italia. «Ora attenzione massima», esorta il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. I numeri mostrano il «successo delle misure di contenimento adottate - aggiunge - ma bisogna riflettere man mano che ci avviamo a caute aperture: dovremo monitorizzare con grande attenzione il numero dei casi, ad esempio usando come indicatore le terapie intensive, per valutare l'efficacia delle misure ma anche la capacità in fase di aperture di contenere infezione e di intervenire prontamente in casi di rischio». Negli ultimi due giorni si è notata anche una flessione del numero di vittime, 333 ieri e 260 sabato. Il totale, drammatico, è di quasi 27mila morti in poco più di due mesi. Poco affidabile invece il decremento dei nuovi casi positivi, sceso sotto quota duemila ma condizionato dal weekend, periodo dove ormai è noto vengano effettuati meno test. Per questo Brusaferro avverte come «la circolazione del virus» prosegua ancora. Dopo lo stop di domenica è tornata a calare anche la quantità di persone attualmente positive presente in Italia, tornato sotto quota 106mila. Con il calo evidente dei tamponi effettuati negli ultimi giorni è crollato anche l'aumento dei casi delle regioni più colpite. La Lombardia è arrivata sotto quota 600 (ma con il doppio dei morti rispetto a domenica), il Piemonte sotto i 300. In due regioni inoltre non si sono registrati nuovi positivi: il Molise e la Basilicata dove, insieme alla Sardegna, ieri nessuno ha perso la vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 05:01

