Mai così tanti contagi in un giorno, con tutti i ma del caso. I 7.332 casi positivi registrati ieri rappresentano il dato ufficiale più alto mai raggiunto in Italia sorpassando il precedente record di 6.557 del 21 marzo. Un confronto che tuttavia non regge: all'epoca i tamponi furono appena 26mila contro i 152mila di ieri e venivano testate solo persone con sintomi evidenti. Mancavano i reagenti, il personale e l'Italia - la Lombardia in particolare - era appena stata colpita di sorpresa dallo tsunami del virus. Resta tuttavia una nuova fiammata di contagi - con la Lombardia che segna oltre 1800 casi in più in un giorno - l'ennesima che conferma un trend esponenziale della curva epidemiologica partito la scorsa settimana. Una decisa impennata evidenziata dalla differenza con i numeri dell'ultimo mese. Confrontando i dati tra lunedì e mercoledì scorso i contagi sono più che raddoppiati (17.852 contro 8.612), più che triplicati rispetto a due settimane fa (furono 4.993) e l'aumento rispetto alla media degli ultimi trenta giorni è superiore al 300%. E da questi elementi cresce la preoccupazione degli esperti perché ricoveri e decessi fanno riferimento a contagi avvenuti indietro nel tempo di almeno dieci-quindici giorni, in un periodo dove l'aumento viaggiava tra i 1200 e i 1600 contagi ogni ventiquattro ore. E gli effetti di queste ultime ore non sono ancora noti. L'ultimo bollettino ha visto le vittime salire di altre 43 unità (contro i 41 di martedì), le terapie intensive di 25 pazienti mentre gli ospedalizzati in altri reparti di quasi quattrocento persone. Oltre alla Lombardia i numeri di contagio più alto sono stati registrati in Campania, Veneto, Toscana e Lazio. Ma per rapporto positivi-tamponi le regione più critiche restano la Liguria e il Piemonte: pochi test e tanti casi in più.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 05:01

