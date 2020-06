Simone Pierini

Mai così pochi tamponi dal 14 aprile. L'effetto weekend colpisce ancora, in particolare con i test della domenica - poi diffusi nei dati del lunedì - fermi a 27.112. Nonostante ciò il contagio risale nuovamente: 280 casi positivi in più contro i 192 di 24 ore prima. L'aumento però riguarda quasi solo la Lombardia, che ne registra 194 a fronte di soli 4488 tamponi.

Il resto del Paese continua una marcia a parte, alla quale in questi giorni sembrano essersi accodate anche regioni come Piemonte e Liguria che hanno ridotto a meno di 20 i casi giornalieri. Il numero delle vittime si aggrava di altri 65 decessi, anche in questo caso è la Lombardia a guidare l'Italia con 32 morti registrati in un giorno. Più staccato il Piemonte con 13 decessi e la Liguria con sei. Ben 11 regioni invece non hanno aggiunto vittime al loro corso, confermando un trend in miglioramento anche nel dato più duro da digerire. Sette invece sono ferme al contagio zero: il contenimento del virus ha funzionato bene in Basilicata, Molise, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria e Abruzzo. Ma non solo: a queste vanno aggiunte cinque regioni con un solo positivo oltre alle Marche e la Campania con due e il Veneto con quattro. Numeri inconsistenti in una realtà che sembra davvero aver scongiurato la seconda ondata.

Ora - manifestazioni e cortei a parte - l'unica e forse ultima reale preoccupazione è l'attesa degli effetti dell'apertura delle regioni. Ci vorranno ancora una decina di giorni, ma le prime avvisaglie - come nel Lazio il caso San Raffaele - portano a focolai che se individuati in tempo sembrano gestibili.

