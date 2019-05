Simone Pierini

La Procura di Roma muove i primi passi dopo i disordini di Torre Maura e Casal Bruciato. Nel registro degli indagati sono state iscritte 65 persone appartenenti ai movimenti di estrema destra Casapound e Forza Nuova. A loro il procuratore aggiunto Francesco Caporale e il sostituto procuratore Eugenio Albamonte, dopo l'informativa ricevuta dalla Digos, contestano i reati di istigazione all'odio razziale, violenza privata, minacce, adunata sediziosa e apologia di fascismo. Indagate anche altre 16 persone, tra antagonisti e appartenenti ai movimenti per la casa, per il reato di corteo non autorizzato svolto.

I fatti fanno riferimento a quanto avvenuto lo scorso 2 aprile a Torre Maura, in seguito ai trasferimenti i alcune persone di etnia rom dalla struttura di accoglienza presente nel quartiere, e il 7 e 8 maggio a Casal Bruciato quando montò la protesta contro l'assegnazione a una famiglia rom di una casa popolare. Nel primo caso ci fu una violenta protesta di esponenti neofascisti che culminarono in insulti razzisti e cassonetti incendiati. Le circa sessanta persone che avrebbero dovuto essere accolte nel centro furono spostate in altre strutture. Contestato anche il reato di rapina in relazione ai panini, che erano destinati alle famiglie rom, calpestati nel corso dei disordini. A Casal Bruciato invece la famiglia di origine bosniaca fu presa d'assalto al loro ingresso nell'abitazione tra urla, spintoni e pesanti insulti. La madre dei dodici bambini che transitava con la figlia scortata dalla polizia con frasi come ti impicchiamo e ti stupriamo. Per quest'ultima frase un uomo è stato identificato e inserito tra gli indagati. Il giorno successivo l'arrivo della sindaca di Roma Virginia Raggi alimentò ulteriori manifestazioni di protesta. Anche la prima cittadina della Capitale, che rivendicava il diritto della famiglia di ricevere l'affidamento dell'appartamento, fu aggredita verbalmente. Nello stesso pomeriggio due cortei alimentarono le tensioni nel quartiere di fronte a un forte dispiegamento di agenti con blindati, idranti e un elicottero a sorvolare la zona. Antifascisti da una parte ed esponenti di Casapound dall'altra. Slogan, striscioni e proteste che sfociarono nel tentativo di infrangere gli argini imposti dalle forze dell'ordine.

Venerdì 17 Maggio 2019

