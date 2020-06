Simone Pierini

La mancata zona rossa, il rimpallo delle responsabilità tra Roma e Regione Lombardia. Dopo il governatore Fontana e l'assessore Gallera, davanti ai pm della procura di Bergamo sfileranno anche il premier Conte, i ministri Speranza e Lamorgese e il presidente dell'Iss Brusaferro, come persone informate sui fatti. Domani l'audizione del presidente del Consiglio.

È il 23 febbraio, ogni momento è decisivo per arginare la propagazione del virus. Codogno è già off limits, sigillata dai militari. Ma nessuno decide fino all'8 marzo: Conte chiude l'intera Lombardia. Per la Val Seriana ormai è tardi: è il centro del contagio. Gli ospedali sono cluster fuori controllo. Alzano, Nembro, fino a Bergamo vivono con le sirene delle ambulanze sullo sfondo. Al pronto soccorso Pesenti Fenaroli di Alzano vengono trovati due positivi, la struttura viene chiusa e riaperta in poche ore. Fontana poteva agire o doveva attendere il governo centrale? Ascoltati dai pm a fine maggio, Fontana e Gallera hanno scaricato su Roma le responsabilità. Il procuratore di Bergamo Maria Cristina Rota aveva detto pubblicamente che l'istituzione della zona rossa avrebbe dovuto essere «una decisione governativa». «Possono farlo anche le Regioni, come avvenuto in altri casi», la risposta da Palazzo Chigi. Nei mesi di marzo e aprile 2020 in Italia sono state istituite ben 117 zone rosse e arancioni da diversi governatori.

Ieri i parenti delle vittime si sono uniti sotto la procura di Bergamo per chiedere risposte. «Quindici giorni di assoluta inerzia che hanno permesso al focolaio della media Valle Seriana di espandersi liberamente e in modo incontrollato, diventando un incendio di proporzioni devastanti». Sono le parole dei componenti del comitato Noi denunciamo in presidio. Innalzano cartelli, chiedono giustizia e qualche responsabilità, raccontano storie raccapriccianti di abbandono sanitario e morte di decine di parenti. «Serve la resa dei conti».

