Simone Pierini

La lunga e lenta discesa della curva epidemiologica prosegue, passo dopo passo, giorno dopo giorno. Il numero di persone ricoverate con sintomi sono ora meno di 20mila, i pazienti in terapia intensiva sono diminuiti di altre 93 unità e si attestano a 1.863. E le persone attualmente positive nel nostro Paese sono 608 in meno, ora poco più di 105mila totali. Nel frattempo però dallo sbarco del virus nel nostro Paese sono stati superati i 200mila casi accertati. Di questi 27.359 sono morti, 382 solo ieri. Per quanto riguarda i guariti, invece, siamo ormai a quota 68.941, ben 2.317 in più in un giorno. È tornato ad aumentare anche il numero dei casi in più, circa duemila giornalieri, ma questo dato è condizionato dal numero di tamponi effettuati tornato in un colpo solo sopra i 60mila, quasi il doppio rispetto al giorno precedente. E la portata del sommerso di positivi non ancora tracciato in Italia, magari asintomatico, resta un'incognita di difficile calcolo. A trainare, nel senso negativo del termine, l'avanzata del virus restano tre regioni: la Lombardia ovviamente, seguita dal Piemonte e dall'Emilia Romagna. È in questo territorio che si concentra maggiormente la presenza del Covid-19 che continua a muoversi quotidianamente. Delle oltre 105mila persone attualmente malate in Italia oltre 63mila, più del doppio, vivono in queste regioni, così come 1.085 pazienti di terapia intensiva sui 1.863 totali. E non solo: dei quasi ventimila ricoverati con sintomi 12.555 appartengono a questi territori. Il resto del Paese si divide il resto della fetta con il sud decisamente meno colpito. Per fare un rapido confronto in Calabria, Molise e Basilicata ci sono appena 14 pazienti in terapia intensiva e 187 ricoverati. Tra le città principali soffre ancora Milano con la sua provincia, la più colpita d'Italia, che registra 278 casi in più.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 05:01

