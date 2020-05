Simone Pierini

La fase due (o fase uno mezzo) è ormai partita da quattro giorni pieni. Cittadini ed esperti tengono d'occhio la curva epidemiologica per capire come si stia evolvendo la situazione sanitaria in Italia. I primi, speranzosi osservando numeri che si confermano in lieve calo. I secondi consapevoli di come i dati di questi giorni facciano riferimento a circa due settimane fa, mentre eravamo in pieno lockdown. Per gli effetti di questo primo allentamento ci vorranno almeno altri otto-nove giorni. Servono pazienza e buoni comportamenti. Per ora il trend prosegue il suo costante, seppur breve, miglioramento.

I tamponi sono tornati sopra quota 70mila in un giorno e i nuovi casi positivi sono rimasti a cavallo della soglia dei 1400. Il famoso R con zero è ancora sotto controllo. Le vittime finite nel bilancio totale dei morti sono 274, di cui 134 in Lombardia (ma ci teniamo il dubbio sulla tempistica dell'informativa da parte della Regione). Il totale purtroppo è a un passo dai trentamila decessi da inizio epidemia. I positivi in questo momento sono meno di 90mila mentre i guariti compiono un altro balzo in avanti, altri tremila in più.

Le terapie intensive ormai non sono più ingolfate: dagli oltre 4mila posti occupati di inizio aprile ai poco più di 1300 delle ultime ore. Allo stesso modo i ricoverati con sintomi sono arrivati a 15mila dai 25mila del periodo peggiore. Ma l'attenzione resta comunque alta. «C'è in corso un attento monitoraggio. Ed è previsto un inasprimento delle misure di contenimento in caso di fenomeni che dovessero rimarcare la ripartenza del virus», ha dichiarato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in Commissione Affari Costituzionali. Misure che, ha aggiunto Borrelli, «con i giusti comportamenti, tutti ci auguriamo che vengano limitate al massimo e annullate». Parole confermate anche dal presidente dell'Iss Silvio Brusaferro: «Stiamo ancora in fase epidemica. Il fatto che la curva dei contagi sia decrescente è positivo ed è il frutto delle misure prese e dei comportamenti degli italiani».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 05:01

