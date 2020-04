Simone Pierini

La curva è tornata a salire, ma i numeri vanno interpretati. I nuovi casi sono aumentati, è vero. Ben 3.786 in più rispetto ai 2.667 di mercoledì e ai 2.972 di martedì. Cosa è successo? Gli scienziati hanno chiarito come i risultati dei test arrivino con qualche giorno di ritardo rispetto al giorno del tampone. E dopo tre giorni di calo importante da mercoledì la mole di tamponi effettuati è schizzata verso l'alto: oltre centomila negli ultimi due giorni, quasi la metà nei due giorni precedenti. Per questo la giornata di ieri non cancella un trend che prosegue la sua lenta rincorsa verso il basso. Il vero dato da osservare resta quello della pressione ospedaliera che mostra la cruda realtà dell'andamento del virus in Italia. Ieri è stato registrato un deciso crollo dei ricoverati con sintomi. Un record: 750 persone in meno rispetto alle 24 ore precedenti, 687 nella sola Lombardia. Alto anche il calo delle terapie intensive: 125 posti letto occupati in meno. Importante concentrarsi su questi valori. La realtà infatti vede nel nostro Paese ancora tantissimi positivi non ancora diagnosticati con il virus più diffuso di quanto i numeri possano darci conto. Ma la situazione sanitaria è in netto miglioramento. Sui morti invece, c'è poco da analizzare: altri 525 in un giorno con il totale che ha varcato la terribile soglia delle 22mila vittime. Crescono però anche i guariti, con un aumento di oltre duemila persone che porta il totale a superare i 40mila. Guardando il dettaglio delle regioni si nota una conferma generale dell'abbassamento dell'emergenza negli ospedali. In questo senso respira un po' anche il Nord con tutte le sei principali regioni colpite che hanno registrato un calo di ricoverati in terapia intensiva. Tra queste anche il Piemonte, la più in crescita in percentuale di aumento di casi, che ne conta venti in meno. Si mantiene sotto controllo il Centro-Sud, con la Puglia che presenta solo tre positivi in un giorno e un buon numero di persone uscite dalla terapia intensiva. Zero casi in Molise, è la seconda volta in tre giorni.

