Simone PieriniLa Capitale stende il red carpet in vista della Festa del Cinema. A cornice alla tredicesima edizione del Festival, in programma all'Auditorium dal 18 al 28 ottobre, la città si immergerà nel sapore della Dolce Vita. Tra le vie dove Audrey Hepburn e Gregory Peck sfrecciavano in sella alla loro Vespa e tra gli anni 60 e gli anni 80 le star del grande schermo dell'epoca felliniana venivano immortalate dagli scatti di Rino Barillari. Da via dei Condotti a via Veneto, da piazza San Lorenzo in Lucina a via della Frezza fino alla Galleria Alberto Sordi. Lì verrà steso un lungo tappeto rosso dove i cittadini potranno passeggiare come i divi di Hollywood. Per l'occasione nove hotel di via Veneto illumineranno le proprie facciate di rosso ponendo l'accento su un progetto di riqualificazione messo in atto dal Municipio I, con la collaborazione di Federalberghi, e che proporrà il 24 ottobre uno show di danza in strada sulle note del film premio oscar La La Land. Eventi aperti al pubblico, promossi dall'iniziativa Accadrà sul Red Carpet.Il clou sarà l'omaggio al regista Carlo Vanzina, scomparso lo scorso 8 luglio, con una mostra che sarà inaugurata il 21 ottobre dal fratello Enrico a via Condotti e nei giorni successivi spostata alla Casa del Cinema, dedicata alle tappe della sua carriera segnata da 40 pellicole di successo. Ad aprire i giochi il 17 ottobre la mostra dell'artista Marina Sagona presso la Fondaco Gallery, poi i concerti della Banda della Polizia in piazza San Lorenzo in Lucina (20 ottobre) e alla Galleria Alberto Sordi (24 ottobre) e la mostra fotografica dell'archivio Cecchi Gori al Vinyl Room, il negozio di vinili aperto dai figli del cantautore Francesco De Gregori in via della Frezza (26 ottobre).