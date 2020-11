Simone Pierini

L'ordine dei medici chiede il lockdown totale in tutto il Paese. «La situazione fra un mese sarà drammatica e quindi bisogna ricorrere subito ad una chiusura totale», ha dichiarato il presidente Filippo Anelli. Una previsione frutto dell'andamento di questa ultima settimana che ha spinto l'ordine a lanciare l'appello: «O blocchiamo il virus - ha spiegato Anelli - o sarà lui a bloccarci perché i segnali ci dicono che il sistema non tiene ed anche le regioni ora gialle presto si troveranno nelle stesse condizioni delle aree più colpite. Con la media attuale, in un mese arriveremmo ad ulteriori 10mila decessi». Poi una richiesta d'aiuto, sbloccare le graduatorie di 23mila medici laureati ancora in attesa di potersi specializzare per via dei numerosi ricorsi: «Sarebbe una boccata d'ossigeno per il sistema».

I DATI Con i 32.616 casi positivi registrati ieri nell'ultima settimana sono stati 225.788 le persone contagiate dal coronavirus in Italia. Un aumento di oltre quarantamila rispetto alla settimana precedente e il doppio rispetto a due settimane fa. Più alta in percentuale la crescita dei decessi: 2.568 negli ultimi sette giorni (ieri 331), 1.488 la settimana precedente e 795 due settimane fa. È questa la fotografia della curva epidemiologica che mostra l'andamento della seconda ondata che ha colpito il Paese. Non è migliore la situazione negli ospedali con 810 posti letto in più occupati in terapia intensiva dal 1 novembre scorso che ora ha raggiunto quota 2.749. Sono invece 7.538 i letti occupati negli altri reparti in sette giorni che ora vede 26.440 ricoverati.

LE REGIONI Con il rapporto tra positivi e casi testati che a livello nazionale ha superato il 27% il Veneto (insieme alla provincia autonoma di Trento) mostra il trend più preoccupante (oltre il 70%) seguita dalla Liguria e la Valle d'Aosta (oltre il 40%). In numeri assoluti è la Lombardia a mantenere il primato dei contagi con altri 6.318 casi positivi in più mentre la Campania registra un nuovo record con 4.601. Sopra i tremila casi Piemonte e Veneto. Infine nuovo boom di guariti in Italia: oltre seimila in un giorno.

