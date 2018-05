Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone Pierini«L'odio non porta da nessuna parte». L'Italia saluta Carlo Castagna, l'uomo del perdono verso gli autori della strage di Erba (Olindo Romano e Rosa Bazzi) condannati all'ergastolo. La malefica coppia l'11 dicembre 2006 uccise a sprangate e coltellate la moglie di Castagna (Paola Galli), la figlia Raffaella e il nipotino Youssef, di soli 2 anni. Con loro perse la vita anche la vicina di casa, Valeria Cherubini.A 74 anni, Carlo castagna è morto all'ospedale Valduce di Como la notte del 25 maggio, dopo una breve malattia. Ieri i funerali a Erba, nella chiesa prepositurale di Santa Maria Nascente. Con le sue parole diede una lezione di civiltà e umanità, sancendo in modo indelebile il concetto più autentico e cristiano del perdono. In una sola occasione perse il controllo, durante una pausa dell'udienza durante il processo. «Assassini, 50 anni dovete prenderli e passarli separati», urlò a Olindo Romano dopo esser stato insultato. Ma pur trattandosi di una reazione umanamente comprensibile, si pentì di aver pronunciato quella frase. Gli altri due figli di Castagna, Pietro e Giuseppe, lo hanno voluto ricordare così sui social. «Ne abbiamo passate tante insieme, ma tu eri per noi sempre una guida, un esempio da seguire e ammirare.Pur sapendo che adesso sarai felice perché hai ritrovato la tua Polly, Raffaella e il piccolo Fefè, a noi lasci una voragine immensa e ci mancherai infinitamente. Riposa in pace, papà». E mancherà all'Italia intera.